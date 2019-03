Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z garáží zmizelo nářadí

Bruntál - vloupání a nehody

Albrechtičtí policisté prověřují dva případy vloupání do garáž, kde pachatel odcizil různé nářadí.

V době od 13. do 14. 3. 2019 v obci Hynčice vnikl prozatím neznámý pachatel do oploceného areálu u rodinného domu. Zde poškodil zajištění garáže, do které vnikl. Odcizil motorovou pilu a nefunkční elektrickou vrtačku. Způsobená škoda činí 10 100 korun.

V obci Bohušov místní části Karlov v době od 13. do 14. 3. 2019 vnikl násilím zatím neznámý pachatel do garáže u rekreační chaty. Objekt prohledal a odcizil hydraulický štípač dřeva. Svým jednáním majiteli způsobil škodu přesahující 6 tisíc korun.

Vloupání do budov

Albrechtičtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a pokusu přečinu krádeže. K události došlo v době od 13. do 14. 3. 2019 v obci Hlinka, kde neznámý pachatel vnikl do oploceného areálu místní firmy, kde poškodil dveře do hospodářské budovy. Objekt prohledal, ale nic neodcizil. Následně se pokusil vniknout také do místní hasičské zbrojnice, což se mu nepodařilo. Poškozením však způsobil i tak majitelům škodu ve výši 2600 korun.

Nehodovost

V průběhu víkendu policisté řešili šest nehod, při kterých utrpěly dvě osoby zranění. Hmotná škoda přesáhla 250 tisíc korun.

Nehoda motocyklisty

Dne 17. 3. 2019 v 16:15 hodin na silnici I. třídy č. 45 za křižovatkou na obec Brantice řídil 48letý cizinec motocykl Yamaha. Při předjíždění nákladního vozidla Avia, zřejmě vlivem oslnění sluncem a vysokou akcelerací motocyklu, přehlédl znamení o změně směru jízdy vlevo nákladního automobilu. Aby zabránil střetu, začal intenzivně brzdit, přepadl však přes řídítka motorky na vozovku. Po pádu motorkář klouzal po vozovce, narazil do zadního kola vozidla a skončil v levém silničním příkopu. Motorkář utrpěl zranění, pro která byl převezen do nemocnice k vyšetření. Dechová zkouška u účastníku byla s negativním výsledkem. Způsobená škoda činí 56 tisíc korun.

Havárie cyklisty

V neděli 17. 3. 2019 v 09:55 hodin mezi obcí Zátor a Brantice nezvládl řízení jízdního kola 64letý cyklista. S bicyklem sjel za pravý okraj vozovky, kde havaroval. Dechovou zkoušku muž na místě odmítl. Preventivně byl převezen zdravotníky k vyšetření do zdravotnického zařízení. Zde mu byla také odebrána krev pro zjištění případného ovlivnění návykovými látkami.

Nedání přednosti skončilo nehodou

V sobotu 16. 3. 2019 v 12:42 hodin v obci Horní Město na křižovatce došlo ke střetu dvou osobních vozidel. S vozidlem Volkswagen jela 30letá řidička, která nedala přednost z pravé strany přijíždějícímu vozidlu Škoda, které řídil 36letý muž. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Způsobená škoda činí 180 tisíc korun.

por. Bc. Pavla Jiroušková

18. 3. 2019

