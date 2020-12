Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z garáže odcizil dvě kola a sportovní vybavení

Praha venkov – VÝCHOD – Kriminalisté pátrají po dosud neznámém pachateli

V době od večerních hodin v neděli 13. prosince do ranních hodin 14. prosince došlo ke vloupání do jedné z garáží rodinného dobu v Zelenči. Kriminalisté Prahy venkov – VÝCHOD pátrají po dosud neznámém pachateli, který překonal oplocení rodinného domu a následně se vloupal do garáže, kde odcizil dvě jízdní kola a různé sportovní vybavení, jako například brusle, hokejku apod. Jedno kolo se již majitelům vrátilo, protože ho soused nalezl nedaleko rodinného domu a svým sousedům ho donesl zpět. Po druhém kole a hlavně po pachateli teď pátrají kriminalisté.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

17. prosince 2020

