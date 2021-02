Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z garáže jednoho areálu byl odcizen smykový nakladač

KOLÍNSKO – Policisté hledají pachatele i drahý stroj.

Policisté z obvodního oddělení Pečky přijali v pondělí 22. února ráno oznámení o vloupání do areálu jedné bývalé společnosti v ulici Chvalovická v Pečkách, odkud byl z garáže odcizen stroj v hodnotě přesahující půl milionu korun.

Neznámý pachatel v době od odpoledních tří hodin 19. února do ranní půl sedmé 22. února odstranil a odcizil visací zámek ze vstupních vrat, kterými si sjednal přístup do areálu, kde se nezjištěným způsobem dostal do dvou garáží. V první z nich neodcizil nic, avšak ze druhé odcizil smykový nakladač v hodnotě 600 tisíc korun. Dále vnikl do bývalé výrobní haly, odkud z vysokozdvižného vozíku odcizil baterii v hodnotě okolo 3500 korun.

Policisté se obrací na veřejnost, zejména na obyvatele obce Pečky, s žádostí o pomoc při pátrání a dopadení pachatele, který v inkriminovanou dobu odcizil výše uvedené věci. Pokud máte jakékoliv poznatky, které by nás mohly dovézt k pachateli a objasnění případu, kontaktujte policisty na lince 158, popřípadě zavolejte na telefonní číslo 606 665 994 - v pracovní době, tj. 7:30 – 15:30.

Děkujeme předem za spolupráci.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

24. února 2021

