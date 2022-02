Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z domu zmizela lovecká zbraň s příslušenstvím a historické předměty

PLZEŇ - Zloděj nezvaně navštívil obývaný rodinný dům v Plzni 2 - Hradišti, odkud si s sebou odnesl cennosti za bezmála půl milionu korun .

Dne 5. února 2022 se během 3 hodin udál v jednom z obydlených rodinných domů v Plzni 2 - Hradišti trestuhodný případ. V době od 13.45 do 16.45 hodin se dosud neznámý zloděj vloupal do oplocené a běžně zabezpečené nemovitosti, přičemž si zřejmě vyčkal na dobu, kdy nebude její majitel doma. Dům se pyšnil nejen vzácnými starožitnými kousky, ale i loveckými potřebami. Je možné, že si zloděj objekt natipoval a poté uskutečnil svůj cílený plán. Dům prohledal a zmocnil se lovecké kuše, čtyř kusů ocelových šípů a historický psací stroj, který byl uložený v černém kufru. Jeho předmětem zájmu se stal i uzamčený historický ocelový trezor s uloženou finanční hotovostí ve výši dvěstě tisíc korun a další cenné předměty. Pachatel poškozenému majiteli způsobil "nenahraditelnou" škodu za několik stovek tisíc korun. Policisté se tímto případem majetkové trestné činnosti zabývají a mimo jiné podnikají kroky, které by je mohly navést na stopu pachatele, po kterém intenzivně pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

8. února 2022

