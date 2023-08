Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z domu odcizil nářadí

KOLÍNSKO – Mladíkovi hrozí za dva trestné činy až tři roky ve vězení.

Do dvou dnů od spáchání majetkové trestné činnosti bylo teprve 18letému muži sděleno podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody.



Těch se dopustil tím, že 24. července, mezi pátou a šestou hodinou ranní, v Týnci nad Labem – Vinařici, se vloupal do rodinného domu, z něhož odcizil především několik kusů nářadí.



Za výše uvedené protiprávní jednání hrozí mladíkovi v případě odsouzení až tříletý pobyt za mřížemi.







por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

1. srpna 2023



