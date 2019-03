Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z děčínských silnic

DĚČÍN - Policisté zkontrolovali 128 dopravních prostředků.

DĚČÍNSKO - V polovině prvního březnového týdne proběhla v děčínském okrese krajská dopravně bezpečnostní akce zaměřená na nejčastější nešvary v dopravě. Pětadvacet policistů ze všech útvarů Územního odboru Děčín během letošního šestého března ve všech možných koutech děčínského okresu zkontrolovali 128 motorových vozidel. Zaměřovali se především na dodržování rychlosti, užívání bezpečnostních pásů, telefonování během jízdy a na technický stav dopravních prostředků. V průběhu akce vyšlo najevo 23 dopravních přestupků, z nichž jeden byl postoupen k dalšímu řešení správnímu orgánu, a zbývajících dvaadvacet vyřešili uložením blokové pokuty. Řidiči ze svých peněženek odevzdali dohromady 9.800,- Kč. Čtyřikrát došlo na porušení stanovené rychlosti, což se odrazilo ve čtyřech dopravních přestupcích, které oslabili peněženky dotčených dohromady o 4.500,- Kč. Dvakrát policisté odhalili nepoužití bezpečnostního pásu, což každého z nich stálo 100,- Kč. Čtyři vozidla se nacházela ve špatném technickém stavu. Jedenkrát vyšlo najevo, že řidič nevlastní řidičské oprávnění. Jeden nepředložil řidičský průkaz. Jednou chyběl řidiči doklad o pojištění odpovědnosti. Pod jejich drobnohledem ocitl také jeden chodec, který za svůj prohřešek v nedodržování stanovených pravidel inkasovat blokovou pokutu ve výši symbolických sto korun českých.

Z pohledu policejních útvarů, které se zapojily do středeční akce, nejvíce dopravních přestupků zaznamenali policisté z dopravního inspektorátu. Odhalili devět prohřešků, které pokutovali sedmi tisíci českých korun. Čtyřikrát odhalili překročení rychlosti, což se dorazilo v celkové částce 4.500,- Kč. Dvakrát došli při kontrolách vozidel k závěru, že zastavený vůz je v nevyhovujícím technickém stavu. Zmiňovaný chodec byl řešen právě ostřížím zrakem dopravních policistů. Policisté OOP Děčín-Město dva dopravní prohřešky, za které uložili v blokovém řízení celkem 500,- Kč. Při kontrole zkontrolovali jednoho řidiče, jenž nevlastnil řidičské oprávnění. Benešovští policisté ve svém služebním obvodě během akce odhalili tři prohřešky na silnici, které řidiče vyšly na celkem 300,- Kč. Jejich českokameničtí kolegové odhalili dva dopravní přestupky, za které řidiči zaplatili celkem 400,- Kč. Jedno zastavené vozidlo bylo ve špatném technickém stavu. Jeden řidič nepředložil řidičský průkaz. Policisté z Krásné Lípy řešili dva dopravní přestupky v celkové výši 200,- Kč. Jeden přestupek byl jejich útvarem předán správnímu orgánu k dalšímu projednání. Jeden řidič jim nebyl schopen předložit doklad o pojištění odpovědnosti. Ani rumburští strážci zákona nezůstali pozadu. Odhalili dva přestupky, za které do státní kasy odešlo celkem 700,- Kč. Při kontrolách odhalili jedno vozidlo ve špatném technickém stavu. Šluknovským neutekl jeden prohřešek ze silnice, za který kontrolovaný řidič zaplatil 500,- Kč. Policisté z OHS Děčín při kontrolách objevili dva prohřešky, za které putovalo do státní kasy 200,- Kč. Dvakrát čelili řidičům, kteří nebyli připoutání bezpečnostními pásy. Každého z nich to vyšlo na jedno sto českých korun.

Podle počtu zkontrolovaných vozidel se na pomyslné špici objevili dopravní policisté s 32 zkontrolovanými vozidly. (OOP RBK: 18; OOP KL: 17; OHS DC: 14; OOP BP: 13; OOP DC-P: 10; OOP Děčín – Město: 9; OOP ČK: 9; OOP ŠLK: 8)

Děčín 8. března 2019

