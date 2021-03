Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z chodby zmizelo elektrokolo

BEROUNSKO – Pomozte při dopadení pachatele, který seniorovi odcizil elektrokolo .

Berounská policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Beroun bylo dne 24. března 2021 oznámeno odcizení elektrokola poškozeným osmaosmdesátiletým mužem.

Dosud neznámý pachatel v době od 18.00 hodin dne 23. března 2021 do 14.00 hodin následujícího vnikl bez poškození do bytového domu ve Štěpánkově ulici v Berouně a poté do společných prostor chodby, odkud následně odcizil elektrokolo značky Tocho. Svým jednáním způsobil pachatel seniorovi škodu ve výši 20 000,-Kč. Ke skutku došlo v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté v současné době tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli i odcizeném elektrokole pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž bytového domu ve Štěpánkově ulici nebo při odchodu s elektrokolem. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který elektrokolo odcizil, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy

přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte

máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice

domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

26. března 2021

