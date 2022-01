Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z chaty byly odcizeny cenné věci

PRAHA VENKOV-ZÁPAD – Mějte řádně zabezpečený majetek.

Policisté z obvodního oddělení Řevnice šetří případ vloupání do dvou chat v ulici K Mejtku v Třebotově, k čemuž došlo v době od 29. prosince 2021 do 14. ledna 2022.

Podle dosavadního šetření dosud neznámý pachatel překonal oplocení pozemku tím, že vyřezal do plotu otvor. Poté poškodil u jedné chaty dřevěné dveře do sklepních prostor, čímž způsobil škodu okolo 5 tisíc korun. Dále pak u další chaty poškodil troje dveře, kterými se dostal do vnitřních prostor, odkud následně odcizil trezor s několika kusy zlatých šperků a obraz se třiceti sběratelskými odznáčky. Na odcizení vznikla poškozenému škoda ve výši téměř 100 tisíc korun a na poškozených dveřích okolo 25 tisíc.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a poškození cizí věci, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Je důležité dodržovat některá doporučení, která mohou pachatele od krádeže odradit:

V první řadě je nutné zabránit zloději vstup do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi.

Další důležitou zásadou je neponechávat v chatě nebo chalupě cenné věci. Zloději se zaměřují na elektrické nářadí, rádia, televize, starožitnosti, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další předměty.

V okolí objektu nenechávat žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.

Pokud ve vaší blízkosti natrvalo bydlí vstřícní sousedé, lze je požádat o dohled na opuštěný rekreační objekt.

Vyšším standardem je určitě elektronická ochrana, jejíž využití samozřejmě záleží na zvážení majitele.

V zimním období ke krádežím věcí v rekreačních objektech dochází častěji, než v jarních a letních měsících. Zloději za použití násilí vniknou do chaty či chalupy dveřmi nebo oknem. Někteří hledají v chatě zázemí. Většinou jim postačí, když uvnitř naleznou něco k snědku a teplé peřiny. Druhou skupinou jsou zloději, kteří se zaměřují na majetek. Z rekreační chaty pak odnesou nebo odvezou cenné věci, které zde naleznou. Poté se je snaží zpeněžit ve sběrně nebo třeba v bazaru.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

20. ledna 2022

vytisknout e-mailem