Z chatky odcizili několik věcí

KARLOVARSKO – Hrozí jim až pětiletý trest vězení.

Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 28 a 45 let, které obvinili ze spáchání přečinů Porušování domovní svobody a Krádež.

Takového jednání se měli dopustit společně s dalším mužem, a to začátkem září 2019 v nočních hodinách v zahrádkářské kolonii na Karlovarsku. Vše začalo zaklepáním na dveře zahradní chatky, na které zareagoval místní sedmatřicetiletý muž. Dveře jim otevřel v domnění, že jdou navštívit někoho ze spolubydlících. Mladší obviněný mu přikázal, aby se posadil. Ten tak ale neučinil a obviněný ho proto udeřil pěstí do oblasti obličeje. Poté oba dva pachatelé vešli do chatky a začali zde prohledávat věci. Poškozený muž využil situace a zřejmě ze strachu z místa utekl pryč. I obvinění muži z chatky utekli, ale se svým lupem. Odcizit měli několik věcí. Jednalo se například o elektroniku, boty nebo svazek klíčů. Poškozený muž nevyhledal lékařské ošetření. Svým jednáním způsobili škodu kolem 7 tisíc korun.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

prap. Eva Valtová

por. Bc. Zuzana Týřová

9. 9. 2019

