Z chatky odcizil sušenky i nářadí

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí dvouleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže místnímu pětatřicetiletému muži.

Podezřelý měl v polovině dubna letošního roku překonat oplocení zahrady v Kynšperku nad Ohří. Měl vniknout na pozemek, následně poškodit zámek u vstupních dveří do chatky a do té poté vstoupit. Objekt měl několik minut prohledávat a nakonec z něj odcizit doslova vše, co mu přišlo pod ruku. Pětatřicetiletý muž měl totiž vzít přenosné rádio, ale také několik sušenek a dalších různých potravin. Když z místa odcházel, tak si měl všimnout bedny nacházející se za chatkou. Z té měl ještě odcizit několik kusů zahradního nářadí, jako například rýč, lopatu či hrábě. Tímto svým jednáním způsobil čtyřiašedesátileté majitelce škodu přibližně dva tisíce korun.

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří ve spolupráci s kriminalisty se začali případem okamžitě zabývat a po pár dnech případ objasnili.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 4. 2021

