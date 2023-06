Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z cely rovnou do vazby

Strakonice – Přečiny omezování osobní svobody, nebezpečné vyhrožování, vydírání a zločin obecného ohrožení.

K domu na adrese V Ráji se v sobotu 10. června 2023 během večera sjely postupně všechny složky integrovaného záchranného systému. Všechno začalo po 22 hodině, kdy na tísňovou linku 158 zavolal oznamovatel, že je doma napadá jejich dospělý syn, který je zde se svojí přítelkyní. Když policisté přijeli na místo, oznamovatel od policejní hlídky nic nepožadoval. Současně policisty ale kontaktovala žena, že její příbuznou prý ohrožuje muž v domě v ulici V Ráji, kde jí má údajně napadat a nechce ji pustit z bytu. Policisté nájemníky domu znali a získané informace si prověřili. Bylo více než jasné, že za dveřmi je porušován zákon. Policisté proto přistoupili k násilnému vniknutí do bytu. Policisté obvodního oddělení ve spolupráci s kolegy z dopravní policie a strážníky Městské policie Strakonice vstoupili do domu, kde se potvrdilo, že muž opravdu ženu omezuje na osobní svobodě. Žena navíc krvácela z ran na nohou, a proto jí policisté odvezli do nemocnice na ošetření. Ale tím příběh neskončil.

Poté co policejní hlídka ženu odvezla na ošetření, byly na místo vyslány i jednotky HZS. Čtyřiatřicetiletý muž v domě totiž založit požár. Nájemníci bytu po konfliktu s mužem dům včas opustili. Plameny pohltily pokoj s vybavením a znehodnotily další místnosti s odhadovanou škodou půl milionu korun. Z domu policisté s hasiči evakuovali sedm dalších nájemníků. Nikdo nebyl zraněn. Policejní hlídka muže na místě zadržela a převezla do policejní cely.

Šetření ukázalo, že 34letý muž měl údajně den před tím v domě vulgárně nadávat svým rodičům. Na svého otce poštval své psy, kdy jeden ho kousl do holeně. Navíc vyhrožoval, že dům podpálí. Po incidentu s rodiči byt opustil a potloukal se po Strakonicích. Konflikt měl mít také se svojí přítelkyní, které nadával a fyzicky ji napadl. Také na ženu zaútočili jeho psi a pokousali ji nohy. Útoku psů zřejmě mohl zabránit, ale neudělal tak. Následně ženu přinutil, aby se společně vrátili zpět do domu k rodičům. Z obavy o svůj život raději poslechla a s mužem se tam vrátila. Potom jí ale násilím bránil v opuštění bytu, až do samotného zákroku policistů.

Policisté muže obvinili ze spáchání přečinu omezování osobní svobody, přečinu nebezpečného vyhrožování, přečinu vydírání a ze zločinu obecného ohrožení. Navíc podali podnět na podání návrhu na vzetí jeho osoby do vazby, který soud akceptoval. V případě prokázání a pravomocného odsouzení pro uvedené trestné činy hrozí muži trest odnětí svobody až na osm let.

