Z bytu přítelkyně se mu nechtělo

JABLONECKO – Muži, který odmítal po rozchodu opustit byt své už bývalé přítelkyně, policisté sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Minulý týden policisté z Obvodního oddělení ve Smržovce ve zkráceném přípravném řízení vedeného do 48 hodin sdělili 38letému muži podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a nebezpečné vyhrožování, kterých se dopustil v úterý 12. března v Josefově Dole. Tehdy po rozchodu s přítelkyní odmítal opustit její byt, vulgárně ji slovně napadal a tloukl do dveří. To vše kolem půl druhé odpoledne. Ovšem před příjezdem policejní hlídky z místa utekl. Ještě týž den krátce po půl šesté se na místo vrátil a již poškozenými dveřmi neoprávněně vstoupil do jejího bytu. Podezřelý v ruce držel mačetu a začal přehazovat i ničit vybavení bytu. Mačetou například rozbil žárovku a míč v obývacím pokoji. Dále s uvedenou mačetou kole sebe šermoval a křičel tak, že v ženě vzbudil obavy o její život. Jakmile zjistil, že na místo jede policejní hlídka, oknem z bytu utekl, aby se tam následně opět ještě jednou vrátil. To se před policisty schoval v bytě do úložného prostoru pohovky, kde byl policisty zadržen a převezen do policejní cely. Po provedených úkonech a sdělení podezření byl podezřelý v pátek převezen k soudci Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, který ho následně propustil ze zadržení na svobodu. Podezřelému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





16. 3. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

