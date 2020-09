Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z bydliště byl násilník vykázán

MOSTECKO - Včera vykázání porušil a skončil v policejní cele; Srpnové nehody; Dopravní akce na Mostecku.

Na silnicích I. třídy bylo třicet nehod, jedna si vyžádala lidský život

V srpnu vyjížděli mostečtí dopravní policisté k 105 nehodám. V porovnání s rokem 2019 je to o 19 nehod více. Letošní srpen byl poznamenán jednou tragickou nehodou, při které zemřel řidič osobního vozu. Těžké zranění policisté neevidují. Čtrnáct účastníků skončilo s lehkým zraněním. Hmotná škoda způsobena při kolizích byla vyčíslena na 4 404 000 korun (2019 – 3.121 000 korun). Ke třiceti střetům policisté vyjížděli na silnice I. třídy, k šesti na silnice II. třídy. V Mostě došlo k 41 bouračce, v Litvínově ke třinácti. Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy (58), následovalo nedání přednosti v jízdě (11) a překročení rychlosti (11). Policisté k nehodám vyjížděli nejčastěji v pondělí (25), relativně málo nehod zaznamenali v úterý (8). K nejvyššímu počtu nehod došlo mezi 14. a 16. hodinou (21), od půlnoci do 04. hodiny policie šetřila pět střetů v dopravě. Muži bourali ve 43 případech, ženy jen ve 14. Celkem 17 osob havarovalo s dobou praxe 0 – 5 let.

Chodci a cyklisté v hledáčku dopravní policie

Tento týden proběhla na Mostecku krajská dopravní akce. Policisté kromě motorových vozidel zaměřili tuto akci i na kontroly chodců a cyklistů. Hlídky byly na silnicích v Mostě, Litvínově, Záluží i v obcích v Krušných horách. Během dne dopravní policisté při akci odhalili osm přestupků v dopravě a přestupcům za ně uložili pokuty. Hlídky zastavily a zkontrolovaly také devět osobních vozidel a zjistily u jedné osoby, že není připoutaná a jedno dítě nebylo v zádržném systému. Pět chodců vyinkasovalo pokuty za tisíc korun. U kontrolovaných cyklistů muži v uniformách nezjistili žádné porušení zákonů.

Za domácí násilí přišlo vykázání, to muž včera již porušil a skončil v cele

K případu domácího násilí vyjížděli tento týden mostečtí policisté. V jednom mosteckém bytě zjistili, že tam má fyzicky napadat muž svou družku. K útokům má docházet již delší dobu. Kromě fyzických útoků má muž ženě i vyhrožovat dalším násilím a slovně ji uráží. Hlídka na místě zjistila, že napadání je opakované a intenzita ze strany násilné osoby se stupňuje a toto trvá již dva roky. Policisté s ohledem na vyhodnocení situace, kdy lze důvodně předpokládat, že osoba se nebezpečného útoku dopustí opětovně, využili zákonného oprávnění a 28letého muže vykázali ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí. Ten již včera večer vykázání porušil a vyhledal poškozenou v místě bydliště, kde ji měl slovně napadat. Policisté muže na místě zadrželi a umístili ho do policejní cely. Dnes mu policie sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Most 24. září 2020

nprap. Ludmila Světláková

