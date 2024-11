Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Z bistra si odnesl trezor

Pražští policisté pátrají po muži, který se vloupal do provozovny bistra a odnesl si odtud trezor s penězi.

Začátkem listopadu jsme na linku 158 obdrželi oznámení o vloupání do provozovny bistra v Praze 1. Provozovatelka bistra policistům sdělila, že v nočních hodinách obdržela upozornění o narušení hlídaného prostoru provozovny. Vzhledem k tomu, že však spala, všimla si tohoto oznámení až v ranních hodinách. Na základě toho si prohlédla kamerový záznam, ze zařízení, které snímá prostor bistra. Zde viděla muže, který poškodil skleněnou výplň okna vedoucí do chodby domu a tímto poté vstoupil do provozovny. Muž zde nesetrval příliš dlouho, protože si po krátkém prohledání prostoru okolo baru povšiml malého přenosného trezoru. Muž neváhal, trezor si přivlastnil a rychle provozovnu opustil. Do trezoru uložila obsluha bistra tržbu z předchozího dne a to ve výši téměř čtyřicet tisíc korun. Policisté následně kamerové záznamy z místa vyhodnotili a získali tak přehled o tom, co se na místě přesně odehrálo ale také podobu muže, který se vloupání dopustil. V případě, že muže na kamerovém záznamu poznáváte, kontaktujte prosím linku 158 nebo jakoukoliv policejní služebnu.

Muž se svým jednáním dopustil trestného činu krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody ve výši až dva roky.

por. Kristýna Zelinková- 24. listopadu 2024

