Policejní střelci budou ode dneška na Jablonecku a Liberecku pomáhat s odstřelem divočáků kvůli africkému moru prasat.

V Praze dne 4. 11. 2024 Tisková zpráva

Počínaje dnešním dnem se zahajuje odstřel přemnožených prasat divokých policejními střelci v části Libereckého kraje. Odstřel související s výskytem afrického moru prasat (AMP) v tamní populaci divočáků se bude zatím odehrávat na území dvou vybraných honiteb: Rádlo na Jablonecku a Vratislavice na Liberecku. Odstřel bude probíhat ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách vždy od pondělí do čtvrtka, a to až do 12. prosince 2024. Z bezpečnostních důvodů bude v ohraničeném území v tuto dobu omezen volný pohyb osob.

Území, v němž bude intenzivní odstřel probíhat bylo opatřeno informačními cedulemi, upozorňujícími veřejnost na tento fakt. V prvním týdnu bude omezení pohybu na území výše zmíněných dvou honiteb platit ode dnešních 18:00 do 6:00 ráno ve čtvrtek 7. 11. Již od 15:00 budou policisté na blížící se zákaz vstupu upozorňovat občany. Osoby, které se v oblasti budou pohybovat obdrží na své mobilní telefony automatické varovné zprávy.

Mapa honiteb Rádlo a Vratislavice.png

“S ohledem na mimořádnou situaci, která nastala v oblasti Liberecka, která vyžaduje dočasné omezení pohybu v této lokalitě, je nezbytné, aby ve stanovených časových intervalech byl přístup na dané území regulován. Bezpečnost všech osob je pro nás prioritou. Žádáme občany o respektování pokynů policistů a těchto opatření! Děkujemeza pochopení.”

uvedl Petr Koutný, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR.

„S uzavírkami honiteb už máme své zkušenosti z let 2022 a 2023, neboť jsme je kvůli odlovu divokých prasat už v Jablonci zaváděli. Tentokrát bych rád apeloval na občany, aby opravdu striktně dodržovali pokyny Policie ČR, nevstupovali do vymezeného území lesů, nepouštěli v blízkosti honiteb své psy na volno a poučili své děti,“ připomíná jablonecký primátor Miloš Vele.

Na intenzivní spolupráci ministerstev zemědělství, vnitra a dopravy ve věci boje proti africkému moru prasat se usnesla vláda koncem srpna letošního roku. Aktivní zapojení policejních střelců výrazně napomohlo eradikaci afrického moru prasat na Zlínsku v roce 2017.

„„Vzhledem k tomu, že v současnosti mohou proti přemnožené černé zvěři zasahovat jen myslivci, což jsou ale často dobrovolníci s omezenými časovými možnostmi, požádal jsem vládu, aby schválila využití zkušeností a schopností policistů. Rozhodli jsme se tak spolu s Ministerstvem vnitra postupovat jako při posledním výskytu afrického moru prasat v Česku před sedmi lety. Tehdy se tento krok velmi osvědčil, na čas se dokonce u nás podařilo africký mor prasat zcela vymýtit. Proto nyní tento úspěšný postup opakujeme,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

„Pomoc ze strany policistů je pro nás v tuto dobu, kdy přichází čas migrace černé zvěře, velmi přínosná. Věříme, že intenzivní odstřel výrazně sníží riziko nežádoucího šíření afrického moru prasat do dalších lokalit,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Neméně důležitou bude také spolupráce s místními myslivci, kteří budou následně zajišťovat svoz střelených kusů,“ dodal Semerád.

Každý ulovený divočák bude vyšetřen na AMP. Myslivecké sdružení si zároveň bude moci vybrat, zda si ulovený kus ponechá či jej nechá odeslat k neškodné likvidaci do asanačního podniku.

Naplánování akce předcházely dlouhodobé přípravy a četná jednání. Pohyb a hustotu populace prasat divokých v oblasti pomáhaly a nadále pomáhají monitorovat s pomocí dronů s termovizí nebo fotopastmi umístněnými ve vybraných oblastech odborníci z České zemědělské univerzity, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti i policejní vrtulníky. Na základě tohoto monitoringu, informací od místních mysliveckých sdružení a statistik lovu byly pro realizaci akce vybrány právě výše dvě zmíněné honitby.

Od počátku letošního roku Státní veterinární správa eviduje 27 potvrzených případů AMP u prasat divokých (13 ulovených a 14 uhynulých). Od počátku nákazy v závěru roku 2022 evidujeme v ČR celkem 84 případů AMP u uhynulých či ulovených prasat divokých.

4.listopadu 2024

