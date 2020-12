Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Z baru odnesl alkohol a cigarety

KLADENSKO – Pomozte vypátrat zloděje.

Včera 6. prosince 2020 přijali policisté Obvodního oddělení Kladno – město oznámení, že během této noci, tj. 6.12.2020, došlo v Kladně v ulici TGM k vloupání do baru. Neznámý pachatel nejprve překonal dveře do vnitrobloku nemovitosti a následně, po vypáčení zámku u bezpečnostní mříže, vnikl do prostoru baru, ze kterého odcizil alkohol a cigarety. Škoda byla vyčíslena na necelých pět tisíc korun.

Případ je prošetřován jako trestný čin krádeže a jelikož se pachatel skutku dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (publikováno ve Sbírce zákonů pod 391/2020 Sb.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše zmiňovaného baru v inkriminovanou dobu podezřelou osobu. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno – město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

7. prosince 2020

