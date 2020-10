Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z banky podvodně vylákali přes 100 tisíc

CHOMUTOVSKO - Za podvody jim hrozí až pětileté vězení.

Policejní komisař obvinil z trestných činů podvodu a úvěrového podvodu 25letého muže z Chomutova. Společně s ním je pro trestný čin úvěrového podvodu stíhána i 21letá žena, také z Chomutova.

Podle zjištění kriminalistů měla mladá Chomutovanka svého známého požádat o zřízení bankovního účtu za účelem sjednání úvěru a podvodného vylákání peněz. Z tohoto důvodu mu měla poskytnout své osobní doklady. Muž pak měl vytvořit padělané potvrzení o zaměstnání a výši příjmů dotyčné ženy. Ta si pak u jedné z bank založila běžný i spořící účet a zřídila internetové bankovnictví.

Prostřednictvím takto založených účtů a internetového bankovnictví pak obvinění měli společně během dvou týdnů provádět jednání, která jsou v rozporu se zákonem, a jejichž účelem bylo podvodně získat od banky peníze. Mladá žena přitom zřejmě věděla, že vzhledem ke svým finančním poměrům nebude schopna své závazky uhradit. Ve skutečnosti totiž nebyla nikde zaměstnána a neměla žádný měsíční příjem.

Nejprve měl obviněný jménem dotyčné a s jejím svolením požádat banku o povolení debetního zůstatku ve výši 100 tisíc korun. Na základě této žádosti však byl schválen pouze úvěrový rámec ve výši 20 tisíc korun, který oba společně měli z účtu odčerpat. Hned další den měl muž opět jménem své známé požádat o úvěr ve výši 95 tisíc korun, který byl bankou schválen a vyplacen. Obviněný měl z takto utržených peněz pro sebe profitovat nejméně částkou 14 tisíc korun.

Následující čtyři obdobné žádosti o úvěry v celkové výši 222 tisíc korun podané dotyčnými v průběhu několika dalších dní již byly bankou zamítnuty.

Do současné doby žádné z podvodně vylákaných peněz nebyly uhrazeny a bankovní společnosti tak měla vzniknout škoda ve výši 115 tisíc korun. Pokud by však byly schváleny všechny žádosti o úvěry v původně požadované výši, škoda by se vyšplhala až na 302 tisíc korun.

Mimo popsané jednání je obviněnému muži kladeno za vinu, že si měl opatřit doklad totožnosti cizí osoby. Na jeho základě sjednat u jiné společnosti zápůjčku ve výši 10 tisíc korun a neoprávněně tak získat uvedený finanční obnos. Tohoto jednání se měl navíc dopustit i přesto, že byl za podobný čin v posledních třech letech odsouzen.

Nakonec však spadla klec a obviněné může soud v případě uznání viny poslat až na 5 let za mříže.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 5. října 2020

