Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z balkónů vzali kolo a nářadí

CHOMUTOVSKO - Jejich totožnost policisté zjistili; Vozidlo očesal zevnitř i zvenku.

Koncem března přijali policisté oznámení o vloupání neznámého pachatele na balkony v mezipatře panelového domu na sídlišti Kamenná v Chomutově. Z jednoho balkonu měl pachatel odcizit tašku s nářadím a z dalšího pak horské kolo. Celkem tak majitelům uvedených věcí vznikla škoda téměř 3 tisíce korun.

Policisté šetřením zjistili, že za krádežemi by měli být dokonce dva podezřelí. Ti podle nich uprostřed noci nejprve vnikli do vchodu panelového domu, pak vyjeli výtahem do nejvyššího patra a odtud šli pěšky dolů. Přitom se dívali do balkonů v mezipatrech, co by mohli odcizit. Na dva balkony pak měli násilím vniknout a odcizit z nich uvedené věci. Po dopadení podezřelých zahájil vyšetřovatel jejich trestní stíhání. Šestadvacetiletého a sedmatřicetiletého muže obvinil z trestného činu krádeže, za jehož spáchání jim hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z Obvodního oddělení Kamenná šetří vloupání do osobního vozidla zn. Audi A4, ke kterému mělo dojít v průběhu uplynulého víkendu na sídlišti Písečná v Chomutově. Pachatel měl z vozidla odcizit obě přední světla včetně blinkrů, z interiéru vozidla měl sebrat autorádio, vnitřní madlo a motůrek na stahování oken ze dveří řidiče. Po otevření kapoty odcizil ještě autobaterii a vzduchový filtr. Navíc u vozidla vypustil vzduch z pneumatik. Majiteli tak kromě nepříjemností způsobil škodu předběžně odhadnutou na 8 tisíc korun. V případě dopadení a odsouzení by pachatel mohl strávit až dva roky za mřížemi.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. května 2021

