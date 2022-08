Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z balkonu házel věci, potom chodil po ulici nahý

TEPLICKO - Znepříjemňoval život sousedům; Pátráme po vozidlu a muži na fotografiích..

Z přečinu výtržnictví bylo sděleno podezření 67letému muži z Bíliny. Ten několik měsíců tropil výtržnosti v okolí svého bydliště. Nejprve házel různé předměty z balkonu svého bytu, jako například 5ti litrovou aviváž, prázdné skleněné láhve, pantofle a další věci, co mu přišly pod ruku. Zaneřádil tak nejen přilehlou zahradu, ale i veřejnou ulici. Dále v denní i noční době zvonil sousedům na zvonky a házel jim do poštovní schránky oharky od cigaret, ovoce či pecky. Své výtržnosti zakončil tak, že chodil nahý po ulici na veřejně přístupných místech. V případě, že ho soud za skutky odsoudí, hrozí mu až dvouletý pobyt za mřížemi.

Poznáte auto a muže na fotografiích?

Poškození zdí v Oseku má na svědomí zatím neznámý pachatel. Ten dne 9. dubna 2022 v době kolem 16.30 hodin nejprve přijel osobním vozidlem zn. Volkswagen Polo do ulice Roosveltova v Oseku. Poblíž autobusové zastávky pak na zeď napsal nápis "Miss you Eva". Poté se přesunul do ulice Tyršova v Oseku, kde na zeď městské knihovny napsal taktéž "Miss you Eva". Svými malůvkami způsobil městu Osek škodu přes 20 tisíc korun. Na níže uvedených fotografiích je vidět vozidlo pachatele a dále je zde zachycen muž, který by mohl k případu poskytnout důležité informace. Žádáme občany, kteří vozidlo, či muže poznávají, aby kontaktovali policisty na lince 158.

24. srpna 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková muvčí PČR

ÚO Teplice

