Z autobusů ukradl autobaterie

MOSTECKO - Ty byly nalezeny ve sběrně, s kamarádem odcizil i sudy na pivo; Nemá řidičák a řídil pod vlivem pervitinu.

Dvojice ukradla v hospodě tři sudy, mladší z dvojice odcizil 4 autobaterie z autobusů

Mostecká policie obvinila z přečinu krádeže ve spolupachatelství 32letého muže z Litvínova a 34letého Mostečana. Dvojice měla společně v Litvínově ve večerních hodinách při procházení městem vniknout násilím na pozemek jedné restaurace a tam měla v nákladovém prostoru odcizit tři prázdné sudy na pivo v hodnotě 3 000 korun. S odcizenými sudy pak potkali hlídku litvínovských policistů, které muži svorně tvrdili, že je našli ležet u jednoho domu. Provedeným šetřením však byla zjištěná zcela jiná skutečnost. Dva sudy byly zajištěny, třetí dvojice prý kdesi ukryla a sud již nenašla.

Litvínovan má mít na svědomí ještě jednu krádež. V místě svého bydliště vnikl na volně přístupném provizorním parkovišti pro autobusy do dvou zaparkovaných a řádně uzamčených autobusů, ze kterých měl demontovat a následně odnést čtyři kusy autobaterií v celkové hodnotě 16 000 korun. Lup odnesl do sběrny v obci, kde byl následně vypátrán a zajištěn. Obvinění jsou stíháni na svobodě.

Dvakrát po sobě řídil auto pod vlivem drogy, navíc nemá řidičské oprávnění

V obci na Litvínovsku kontrolovali policisté na pozemní komunikaci tento měsíc řidiče vozidla značky Ford při řízení. Policisté u něj provedli test na návykové látky, který vyšel pozitivně na metamfetamin. Že byl motorista pod vlivem drogy, potvrdil i toxikologický rozbor krve. Hamerští policisté řidiči sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Jen o pár dnů později seděl za volantem vozidla 32letý Litvínovan opět. Tentokrát narazil na policejní kontrolu v Litvínově. Hlídce předložil jen řidičský průkaz, neboť není vlastníkem řidičského oprávnění pro žádnou skupinu. Test na drogy byl opětovně pozitivní a toxikologickou analýzou krve muže byla prokázána přítomnost návykové látky. Od policie Litvínovan odešel i v tomto případě se záznamem o sdělení podezření ze spáchání výše uvedeného přečinu. Neřidič užití drogy přiznal v obou případech.

Sladkosti platit nemínil, lapka byl odhalen

Dvě čokolády a čtyři čokoládové oplatky v hodnotě 359 korun hodlal odnést bez placení z obchodu jeden nepoctivý nakupující. V litvínovském supermarketu si toto zboží vložil mezi regály do své tašky a poté u pokladny platil jen balení s vodou. Jeho krádež však neunikla pozornosti tamní ostrahy a ta muže při odchodu z prodejny zadržela a následně předala přivolané policii. Lup byl zajištěn a vrácen nepoškozený zpět do prodeje. Policisté z obvodního oddělení Litvínov sdělili muži ve věku 55 let z Litvínova ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ten, jak se ukázalo, byl již v posledních třech letech za takový čin odsouzen nepodmíněným trestem, který vykonal loni.

nprap. Ludmila Světláková

Most 27. srpna 2021

