Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Z auta muž odcizil notebook

JIHLAVSKO: Muže policisté rychle dopadli

Policistům se podařilo objasnit vloupání do tří vozidel, ke kterým došlo na konci minulého týdne na různých místech Jihlavy. Vypátrali i odcizený notebook v hodnotě necelých třicet tisíc korun, který si pachatel z jednoho z aut odnesl.

V neděli 22. ledna přijali policisté po osmé hodině večer oznámení o vloupání do vozidla na ulici Na Bělidle. Z automobilu Mercedes zmizel notebook, včetně brašny. Policisté provedli šetření a začali okamžitě případ prověřovat. Podařilo se jim získat poznatek k podezřelému muži, kterého ještě ten den v Jihlavě vypátrali a zadrželi, notebook u sebe neměl. Dále policisté v rámci prověřování zjistili, že na ulici Znojemská vnikl ještě do dalších dvou zaparkovaných neuzamčených vozidel Renault a Ford, která prohledal, nic neodcizil. Zadrženého dvaatřicetiletého muže policisté odvezli na oddělení, kde byl umístěn do cely. V minulosti byl již opakovaně soudně trestán, zejména za majetkovou trestnou činnost. Z věznice byl naposledy propuštěn vloni v létě a na konci roku už byl znovu odsouzen za krádež. Odcizený notebook se policistům podařilo vypátrat, muž jej totiž po krádeži odložil v obchodě, kde zůstal. Následně si notebook převzal zpět jeho majitel. Policejní inspektor sdělil muži podezření ze spáchání přečinu krádeže, případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

25. ledna 2023

