#YouMayBeNext

Buďte ostražití nebo MŮŽETE BÝT DALŠÍ

V tomto stále více digitalizovaném světě představuje počítačová kriminalita vážnou hrozbu jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Útokem na zranitelnost vašeho zařízení mohou kyberzločinci získat přístup k důvěrným materiálům, které pak mohou použít k vydírání nebo vymáhání peněz.



Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV se připojila k nejnovější osvětové kampani Interpolu s názvem #YouMayBeNext (v překladu Můžete být další), která chce veřejnosti připomenout, že kybernetické útoky se mohou stát každému a kdykoli. Kampaň se zaměřila na kybernetické zločiny, které zahrnují vydírání:

• Sexuální vydírání: když zločinci oklamou nebo donutí své oběti ke sdílení explicitních obrázků nebo videí, které jsou následně využívány k vydírání.

• Ransomware: typ malwaru, který běžně zašifruje soubory nebo krade citlivá data ze systému. Zločinci pak požadují peníze za dešifrování souborů nebo vyhrožují zveřejněním citlivých dat, pokud nebude zaplaceno výkupné.

• Útok DDoS (Distributed Denial-of-Service): zlomyslný pokus narušit běžný provoz zacíleného serveru, služby nebo sítě zahlcením cíle nebo jeho okolní infrastruktury záplavou internetového provozu. Někteří kyberzločinci vyhrožují jednotlivcům nebo organizacím invazí DDoS, pokud není pohledávka vyděračů zaplacena.

Do této kampaně se zapojilo více než 60 zemí, partneři ze soukromého sektoru, nevládní organizace (NGO) a mezinárodní organizace. Craig Jones, ředitel pro kybernetickou kriminalitu INTERPOLu zdůraznil potřebu bdělosti a kolektivní reakce v boji proti vyvíjejícím se hrozbám kybernetických útoků. „Lidé si často nemyslí nebo nevěří, že by se mohli stát obětí kyberzločinu, dokud není příliš pozdě. Kyberzločinci bohužel využívají každou příležitost a zranitelnost, kterou v sítích, systémech a programech vidí. Využitím těchto zranitelností mohou způsobit vážné finanční ztráty, úzkost a škodu milionům,“ řekl Jones.

Link to the video in English version find here

Překlad textu videa:

KAŽDÝ DEN KYBERZLOČINCI VYKONAJÍ MILIONY HACKERSKÝCH ÚTOKŮ A DOUFAJÍ, ŽE PŘI NICH BUDOU MÍT ŠTĚSTÍ

Můžete být další

kpt. PhDr. Růžena Randáková, Ph.D.

NCOZ SKPV

27.6.2022



Odkazy do noveho okna YouMayBeNext Detailní náhled

Související dokumenty Chraň.pdf

Velikost souboru:4,9 MB / formát PDF

Můžete

Velikost souboru:1,8 MB / formát PDF

Otevírejte

Velikost souboru:2,1 MB / formát PDF

Příznak

Velikost souboru:4,5 MB / formát PDF

Ztratíte

Velikost souboru:3,0 MB / formát PDF

vytisknout e-mailem