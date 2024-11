XX. ročník Policejního mistrovství České republiky psovodů se služebními psy v Dobroticích

Profesionalita, odhodlání a vzájemná spolupráce v akci.

V Dobroticích se po čtyřech napínavých a fyzicky náročných dnech uzavřel jubilejní XX. ročník Policejního mistrovství České republiky psovodů se služebními psy, akce, která představuje vrchol tuzemské služební kynologie. Pod záštitou Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky se zde utkalo přes čtyřicet elitních psovodů ze složek, které denně nasazují životy ve službě veřejné bezpečnosti.

Soutěž byla koncipována do dvou kategorií – hlídkoví a výjezdoví psi, kteří prošli řadou disciplín zaměřených na reálné situace a dovednosti. Disciplíny, jako pachové práce, poslušnost a obranné zákroky, kladly vysoké nároky nejen na schopnosti psů, ale i na dokonalou spolupráci s jejich psovody. Podmínky simulující náročné terénní situace testovaly psychickou a fyzickou připravenost obou členů týmu, přičemž soutěž probíhala ve dne i v noci. Tím se ukázalo, že profesionální psovodský tým je připraven reagovat na hrozby kdykoliv, bez ohledu na denní dobu či úroveň stresu.

Soutěžní atmosféra byla plná emocí – od napětí a odhodlání až po okamžiky úlevy a nadšení, kdy každý úspěch a každý dokonaný zákrok znamenal pro tým další krok k vrcholu. Tito psovodi a jejich psi nejsou jen specialisté na konkrétní dovednosti; jsou to partneři, kteří si navzájem důvěřují a spoléhají na sebe i v těch nejnebezpečnějších momentech. To, co mistrovství prokázalo, nebyla jen odborná způsobilost, ale i osobní odvaha, odolnost a vzájemné pouto, které tvoří základ všech úspěšných zákroků.

Vedle soutěžních aspektů bylo mistrovství klíčovým místem pro profesní rozvoj a mezirezortní spolupráci. Možnost sdílet taktiky a postupy, diskutovat o nových metodách výcviku a výměna zkušeností z reálných situací představují významný přínos pro rozvoj služební kynologie, jejímž cílem je nejen efektivní zákrok, ale i bezpečnost všech zúčastněných.

Jubilejní XX. ročník mistrovství v Dobroticích se stal důkazem toho, že služební kynologie je oblastí, kde se snoubí dovednosti a zkušenosti s lidskostí a vzájemnou podporou. Toto mistrovství oslavilo nejen profesionalitu a odbornost, ale také ducha týmové práce, oddanost a ochotu učit se a růst.

Nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách:

Pachové práce:

🥇 prap. Tomáš Ministr se psem V-UMPALUMPA Chmelový kvítek (KŘP Olomouckého kraje).

🥇 nprap. Bc. Lukáš Graman se psem Voldemord (KŘP hl. města Prahy).

🥇 pprap. Bc. Nikola Škubníková se psem Cedrik (KŘP Královéhradeckého kraje).

Výsledky hlavních kategorií:

Hlídkový pes:

🥇 pprap. Bc. Nikola Škubníková se psem Cedrik (KŘP Královéhradeckého kraje).

🥈 pprap. Ing. Petr Gajdošík LLM. se psem ZAK (KŘP Zlínského kraje).

🥉 pprap. David Adámek se psem Nato (Ředitelství služby cizinecké policie).

Mistr Policie ČR v kategorii Hlídkový pes:

🏆 pprap. Bc. Nikola Škubníková se psem Cedrik.

🥇 pprap. Iva Trejtnarová se psem Auron (KŘP Jihomoravského kraje).

🥈 pprap. Bc. Marek Vyležík se psem Xanuk (KŘP Moravskoslezského kraje).

🥉 pprap. Bc. Petr Plocek se psem Jerry z Cagova ráje (KŘP kraje Vysočina).

Mistr Policie ČR v kategorii Výjezdový pes:

🏆 pprap. Iva Trejtnarová se psem Auron.

🥇 pprap. Michal Žák se fenou ZUMA (Vězeňská služba ČR).

Soutěž družstev:

🥇 KŘP Moravskoslezského kraje

pprap. Bc. Marek Vyležík se psem Xanuk,

ppor. Libor Kostera se psem Ragnar,

vedoucí: mjr. Mgr. Jiří Kubatko.

🥈 KŘP Olomouckého kraje

prap. Tomáš Ministr se psem V-UMPALUMPA Chmelový kvítek,

prap. Bc. Josef Janíček se psem Chuck z Dobřečovské školy.

🥉 KŘP Královéhradeckého kraje

nprap. Michal Šťastný se psem Rascal,

pprap. Bc. Nikola Škubníková se psem Cedrik.

Putovní pohár policejního prezidenta:

🏆 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

pprap. Bc. Marek Vyležík se psem Xanuk,

ppor. Libor Kostera se psem Ragnar.

Vítězné družstvo také získalo „Putovní pohár policejního prezidenta“, který má svou tradici již 29 let.

Poděkování patří všem, kteří se mistrovství zúčastnili a podíleli na jeho uskutečnění!

Prosba pro pána

Můj život trvá 10 – 15 let, proto každé odloučení od tebe,

pro mne znamená utrpení – mysli na to než si mne koupíš!!

Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mne žádáš.

Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život smysl.

Nikdy se na mne nehněvej příliš dlouho, a nikam mne nezavírej.

Ty máš práci, zábavu, přátele, ale já mám jen a jen tebe.

Často si se mnou povídej, a i když všemu nerozumím.

Budu tvůj hlas rád poslouchat.

Pamatuj – nikdy nezapomenu, jak se mnou zacházíš, mysli na to až mne budeš chtít udeřit, protože mými ostrými zuby bych ti mohl ublížit, ale já je nechci proti tobě nikdy použít.

Opatruj mne, až zestárnu, i tobě se to jednou stane.

Pomoz mi ve stáří prožít každý hezký den, protože s tebou překonám vše lehčeji.

Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou.

S tebou je pro mne všechno lehčí.

Až se můj čas naplní, nenech mne trpět, a v případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen tě prosím zůstaň v té chvíli se mnou.

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

15. listopadu 2024

