Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Workshop „Přijď a staň se policistou na zkoušku“

KARLOVARSKO – Akce se zúčastnilo několik desítek studentů.

V pátek dne 29. března 2019 proběhl v tomto roce již druhý Workshop „Přijď a staň se policistou na zkoušku“. Ten se tentokrát uskutečnil na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje v Karlových Varech. Tato akce byla připravena pro několik desítek studentů středních škol, ale dorazili i studenti z vysoké školy v Karlových Varech.

Akce byla připravena do několika bloků a studenti byli rozděleni do menších skupin. Vyzkoušet si tak mohli kompletní fyzické testy, kde je čekal nejprve člunkový běh, kliky, celomotorický běh a poslední disciplínou byl běh na 1 km. Na konci se ihned od instruktorů služební přípravy dozvěděli počet bodů za splněné disciplíny a také to, zda by jim tento počet bodů stačil v přijímacím řízení k policii či nikoliv. Většina z nich, a to především děvčata, uznala, že bez fyzické přípravy, jsou testy obtížné. Dívky nejvíce potrápily kliky. Ti, co měli velký zájem posílit řady policistů v Karlovarském kraji, si od instruktorů nechali poradit co a jak je potřeba zlepšit k tzv. „ostrým testům“. Vyzkoušeli si i zkrácenou verzi psychotestů.

Venku byla pro studenty připravena ukázka činnosti pořádkové, dopravní a cizinecké policie včetně jejich vozového parku, výstroje a výzbroje. Svoji činnost představil i kriminalistický technik. Policejní kynolog si připravil se svým služebním psem ukázku týkající se vyhledávání určité věci ve vozidle a následně předvedl, jakým způsobem se policejní pes cvičí. Další obdobný Workshop se bude konat 5. 4. 2019 v Sokolově.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

1. 4. 2019

