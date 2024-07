Výcvik služebních psů

Naši psovodi absolvovali workshop se zaměřením na oblast techniky a taktiky, výměny poznatků a výcvik služebních psů na vyhledávání výbušnin, min a improvizovaných výbušných systémů.

Začátkem července se konal workshop ve školicím středisku pro služební psy a psovody, The Police Dog Training Centre of the Finnish Police Academy, Koirakoulunkatu, Hämeenlinna, Finsko. Zaměření tohoto workshopu bylo na techniky, taktiky, výměnu poznatků a výcvik služebních psů pro vyhledávání výbušnin, min a improvizovaných výbušných zařízení. Složení české delegace zahrnovalo plk. Mgr. Petra Kozáka, vedoucího OSKH ŘSPP PP ČR, a nprap. Miloslava Blažka, metodika a instruktora výcviku ve VSTŘ Býchory. Zahraniční subjekty zastupovali členové finské policie, Cuerpo Nacional de Policía (Španělsko), Unidade Especial de Polícia (Portugalsko), Policie Slovenské republiky, Státní policie Lotyšska, Národní policie Ukrajiny, Rumunská policie, Islandská policie, Švýcarská policie a Záchranný sbor Estonska.

Průběh workshopu byl rozmanitý a zahrnoval různé fáze. První den se v učebnách finské policejní akademie uskutečnila prezentace Finské policie a výcvikového centra, kde se účastníci seznámili s principy a metodikami detekce pachu služebních psů, včetně vtiskávání pachu. Další den byl zaměřen na výměnu poznatků ve výcviku a taktice vyhledávání výbušnin, min a improvizovaných výbušných zařízení v různých operačních prostředích za pomoci služebních psů. Následující den se účastníci zapojili do cvičení v reálném prostředí, zaměřeného na vyhledávání výbušnin a min na cestách a v zastavěných prostorech, následované odpoledními přednáškami o hrozbách a vyhodnocení nebezpečí, které vedl člen finské policejní jednotky SIU Karhu, a o well-fare služebních psů. Čtvrtý den absolvovali cvičení zaměřená na vyhledávání min a výbušných zařízení v podzemí mezinárodního letiště v Helsinkách a následně v sutinách a rozvalinách. Poslední den bylo připraveno zaměstnání v temných podzemních místnostech v privátním objektu ve městě Hämeenlinna, kde bylo vyhledávání a manipulace se služebním psem možné pouze za využití noktovizoru.

Ve všech scénářích a cvičeních si psovodi se svými psy vyzkoušeli jednotlivé úkoly za dodržení všech taktických podmínek, přičemž instruktoři poskytovali vedení a doporučení na základě svých zkušeností. Během celého workshopu si účastníci intenzivně vyměňovali zkušenosti a poznatky v oblasti výcviku služebních psů. Celá akce proběhla ve velmi příjemné, přátelské a profesionální atmosféře, což každému účastníkovi přineslo mnoho nových poznatků a motivace pro další práci ve svých domovských zemích.

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

30. července 2024

vytisknout e-mailem