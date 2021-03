Trestní oznámení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„1. Žádám o zaslání Pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, v platném znění.

2. Žádám o informaci na základě jakých interních pokynů či zákonných ustanovení musí příslušný policejní orgán SKPV provádět šetření přijatého trestního oznámení včetně vyhodnocování listinných důkazních materiálů a podání vysvětlení? Pro jistotu přidávám citaci z trestního řádu v platném znění: … „

Policie České republiky žadateli k bodu 1. poskytla pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, včetně všech jeho příloh.

K bodu 2. pak žadateli sdělila, že se příslušníci Policie České republiky řídí především třemi nejdůležitějšími normami v dané oblasti, a to trestním zákoníkem, trestním řádem a zákonem o Policii České republiky. V zásadě jsou dva typy informací, se kterými policista následně pracuje, a to poznatky získané vlastní činností, či na základě podnětů občanů nebo institucí. Dle charakteru informace pak policista postupuje v souladu s výše uvedenými předpisy. Stěžejní je zde ustanovení § 158 trestního řádu, kde je upraven postup policisty před zahájením trestního stíhání. Dle tohoto ustanovení v odstavci 1) prověří policista informaci, kterou získal. Zde pak můžou nastat dvě situace, a to že je ve věci shledáno, že se jedná o trestný čin, a tudíž je nutno zahájit úkony trestního řízení dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, či nikoliv a věc je následně uložena tzv. "ad acta". Nejdůležitějšími interními akty Policie České republiky, které upravují postup při provádění šetření a vedení spisových materiálů, jsou pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, a pokyn policejního prezidenta č. 103 /2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení. Policisté pak rovněž konají na základě zákona o Policii České republiky, kde je rovněž upravena práce s informacemi, ale nutno podotknout, že v případě, kdy policista zjistí podezření z trestného činu, musí opět přistoupit k zahájení úkonů dle trestního řádu a postupovat pak dle tohoto právního předpisu.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 9. 3. 2021

vytisknout e-mailem