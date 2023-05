Policista roku 2022

V průběhu pátečního večera proběhl na Pražském hradě již 23. ročník prestižní ankety POLICISTA ROKU. Ve Španělském sále Pražského hradu dnes převzali ocenění vybraní kolegové a kolegyně, které navrhla Etická komise Policie ČR z desítek nominovaných.

POLICISTA ROKU

Major Stanislav Kovárník

oddělení kybernetické kriminality, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Major Stanislav Kovárník se již od roku 2000, kdy nastoupil na hospodářskou kriminálku, věnoval případům spojených s internetovou kriminalitou a stal se tak průkopníkem v této oblasti. Má mimořádnou zásluhu na vzniku první koncepce rozvoje schopností policie vyšetřovat informační kriminalitu (nyní se užívá pojem kybernetická kriminalita) a jejímu zavedení do praxe. Díky ní odbory, které pouze zajišťovaly elektronické důkazy, začaly samostatně prověřovat a vyšetřovat na procesní úkony složité případy. Major Kovárník své mnohaleté zkušenosti předává velmi aktivně dál. Proškolil už více než tři stovky dalších kolegů, kteří tuto problematiku vyšetřují. Zároveň také spolupracuje na preventivních projektech, vystupuje v médiích, působí jako lektor na Masarykově univerzitě a Justiční akademii. Jeho aktivita přesahuje i hranice České republiky díky činnosti na mezinárodních seminářích v rámci CEPOLu (Evropská policejní akademie) a MEPy.



ČIN ROKU

Praporčík Filip Kříž a praporčík Martin Piták

obvodní oddělení policie Šumperk, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Praporčíci Filip Kříž a Martin Piták vyjeli 28. října do sousedního obvodu na zdánlivě obyčejné narušení občanského soužití v bytovém domě ve Velkých Losinách. Na chodbě narazili na kaluže krve, které se postupně zvětšovaly. V patře nalezli neznámou ležící osobu a nad ní klečel asi 150kilogramový muž. Policisté muže marně vyzývali v zanechání jednání. V tom zhaslo světlo a po rozsvícení se již muž se železnou tyčí blížil policistům a vykřikoval, aby jej zastřelili. Praporčík Piták mířil velmi přesně a muže postupně trefil do obou paží. I přes tato zranění byla pacifikace téměř nemožná a pomohly až dorazivší posily. Pachatel při převozu do nemocnice zemřel na selhání organismu po silné intoxikaci.

Tito dva policisté jen 5 dní po této strašlivé události aktivně zareagovali na vyhlášené pátrání a velmi rychle vypátrali nebezpečného pachatele podezřelého z dvojnásobné vraždy, kterého za použití hrozby střelné zbraně zadrželi. Praporčíci Filip Kříž a Martin Piták po traumatizujícím zážitku byli schopni opět správně zakročit a použít zbraň zcela přiměřeně okolnostem, což svědčí o jejich velmi vysoké profesionalitě.



SPECIALISTA ROKU

plukovník Ondřej Pašek

vedoucí 1. oddělení odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace, Národní centrála proti organizovanému zločinu

Plukovník Ondřej Pašek je špičkovým specialistou v oblasti nelegální migrace. V této oblasti se pohybuje již dvanáctým rokem. Zásadní měrou se podílel na odborné a metodické činnosti na úseku nelegální migrace zejména v reakci na zvýšený počet záchytů nelegálních migrantů na území České republiky v roce 2022. Zpracoval podklady pro iniciaci legislativních změna trestního práva a zintenzivnil spolupráci s relevantními partnery doma i v zahraničí. Participoval na interních opatřeních k zintenzivnění metodického řízení a formulování priorit činnosti expozitur s ohledem na nárůst nelegální migrace. Zároveň se aktivně podílel na celé řadě skutkově a právně složitých trestních řízeních. Pro znalé vyjmenuji trestní spisy ARMA, KOPA nebo BRANCH.



VELITEL ROKU

major Daniel Kolář

vrchní komisař vnější služby, obvodní ředitelství policie Praha I

Major Daniel Kolář sbírá policejní zkušenosti už 37 let. Posledních 12 let je uplatňuje a rozvíjí ve velitelských rolích. Jen v minulém roce byl velitelem mnoha bezpečnostních opatření při akcích, shromážděních nebo demonstracích v souvislosti předsednictvím České republiky v Radě EU, agresí Ruska na Ukrajině, Prague Pride, Pražským summitem, demonstracemi proti vládě a dalšími. Jeho přístup ke všem úkolům je profesionální a bezchybný, je expertem na problematiku práva shromažďovacího, dokáže výborně vyhodnotit rizikovost jednotlivých akcí. Na své okolí působí jednoznačně pozitivně a vládne zcela přirozenou autoritou.

TÝM ROKU

Tým KORUPCE

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Činnost týmu se zaměřila na rozkrytí organizovaného zločinu v oblasti korupce a veřejných zakázek ve veřejné správě a státních organizacích. Po skrytém, více než dvouletém, prověřování za využití všech prostředků operativně pátrací činnosti a maximální součinností s podporujícími útvary SKPV došlo k zahájení trestního stíhání cca 20 osob pro nejzávažnější trestné činy organizovaného zločinu a korupce. Činnost týmu především provázelo maximální nasazení i na úkor vlastního času, profesionalita, soudržnost a překonávání obtíží, kterým do té doby policejní orgán nečelil. Celá tato kauza je známá pod názvem Dozimetr.



ZAMĚSTNANEC ROKU

JUDr. Miroslav Koudela

vedoucí kanceláře náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku

Pan doktor Koudela se ve službách v rámci resortu Ministerstva vnitra a zejména Policie České republiky pohybuje již 45 let. Je takřka výhradním odborníkem v oblasti ekonomických procesů a hospodaření a nakládání s majetkem státu. Dlouhodobě je aktivní v problematikách škodních událostí, přijímání darů, problematice stravování včetně toho bezplatného a nastavování pravidel činnosti ekonomického úseku. Neúnavně a bez ohledu pracovní dobu poskytuje stanoviska různým útvarům zejména pro oblast ekonomických činností a lektoruje v kurzech pro kontrolní pracovníky.



SÍŇ SLÁVY



generálmajor ve výslužbě Oldřich Martinů

Generálmajor Oldřich Martinů je druhým policejním prezidentem, který vstupuje do Síně slávy. Tuto funkci vykonával v letech 2007 – 2010 a v té době mimo jiné úspěšně vedl Policii České republiky prvním předsednictvím v Radě EU. Pod jeho vedením dokončila policie přípravy na vstup České republiky do schengenského prostoru a také provedl policii složitým obdobím ekonomické krize, která přišla v roce 2008. Ve své policejní kariéře, která trvala 26 let, zastával také funkce ředitele Národní jednotky Interpolu Praha, ředitele Správy Středočeského kraje a náměstka policejního prezidenta. Po skončení služebního poměru vyhrál výběrové řízení na pozici náměstka ředitele Europolu, kterou obhájil i pro druhé funkční období a celkem v této vysoké roli strávil 8 let.



SPORTOVEC ROKU



nadpraporčice Jarmila Sobecká Halířová

služba kriminální policie a vyšetřování, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Nadpraporčice Jarmila Sobecká Halířová je vynikají běžecká vytrvalkyně, ale zejména je světovou špičkou v disciplíně canicross. Tomuto sportu se věnuje již 20 let. Od roku 2008 z každého mistrovství Evropy i světa přivezla medaili. Celkem absolvovala 140 canicrossových závodů a 75x vyhrála. V minulém roce se zúčastnila Světových policejních a hasičských her, ze kterých se vrátila se jako mistryně světa v půlmaratonu. Miluje psy a v psím útulku pracuje se složitějšími a agresivními psy. Aktuálně se připravuje letošní Světové policejní a hasičské hry v Kanadě a canicrossové mistrovství světa v Německu.



CENA POLICEJNÍHO PREZIDENTA

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky dlouhodobě odvádí vynikající práci nejenom v rámci svých protokolárních povinností pro prezidenta republiky, ale také při zajišťování ceremoniálních a kulturních akcí v Policii České republiky a celém resortu Ministerstva vnitra. Tento špičkový profesionální dechový orchestr již koncertoval ve více než 20 zemích včetně Japonska a Spojených států amerických. Mezi jeden z vrcholů se řadí slavnostní koncert ve Vatikánu a doprovod generální audience Svatého Otce. Orchestr stál také u zrodu Svatováclavských koncertů na Pražském hradě. Je hostem mnoha festivalů a jeden také každé dva roky pořádá – Festival policejních orchestrů a pěveckých sborů FESTPOL.



CENA MINISTRA VNITRA

Služba cizinecké policie

Cenu získala celá Služba cizinecké policie, tedy všichni policisté, policistky a zaměstnanci, kteří v této službě působí, ať už na ředitelství této služby, inspektorátech i odborech cizinecké policie na krajských ředitelstvích policie. Naši kolegové v minulém roce předvedli při dvou zcela mimořádných a s ničím nesrovnatelných akcích obrovské nasazení. Vlna uprchlíků z napadené Ukrajiny v řádech statisíců a u nás doposud nepoznaná vlna tisíců nelegálních migrantů přes východní hranici naší země byly bezprecedentní situace, na které se reálně nelze připravit. Přesto reakce a činnost cizinecké policie, stejně jako celého sboru, byla na mimořádné úrovni. Na cizinecké policii však ležel největší díl odpovědnosti. Cenu za a pro všechny své kolegy převzal ředitel Ředitelství služby cizinecké policie brigádní generál Milan Majer.





kpt. Jakub Vinčálek

19. května 2023

