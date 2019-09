Personální změny ve vedení Policie ČR

Do čela Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezidia ČR bude k 1.11.2019 ustanoven dosavadní ředitel Krajského ředitelství PČR v Hradci Králové, plk. JUDr. David Fulka. Na uvolněné místo krajského ředitele bude ke stejnému datu ustanoven současný náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, brig.gen. Ing. Petr Petřík.

Plk. David Fulka přijal nabídku policejního prezidenta brig.gen. Jana Švejdara na obsazení místa ředitele Útvaru policejního vzdělávání, kde by se měl zhostit náročného úkolu, a to dokončení procesu reorganizace policejního školství. Policejní prezident považuje plk. Fulku za zkušeného profesionála, který je schopen využít veškeré své zkušenosti a odbornost v této náročné oblasti a je přesvědčen, že na post ředitele ÚPVSP je tím správným kandidátem. „Nabídku policejního prezidenta považuji za novou výzvu, protože možnost efektivně nastavit systém policejního vzdělávání je základem pro udržení vysoké profesionality celého policejního sboru. Pouze policista profesionál, je schopen adekvátně reagovat na změnu bezpečnostní situace, plnit úkoly dané zákonem a naplnit tak složený služební slib “, řekl ke svému budoucímu angažmá plk. David Fulka.

V souvislosti s touto změnou a uvolněním služebního místa krajského ředitele PČR v Hradci Králové, požádal o převedení dosavadní náměstek policejního prezidenta brig.gen. Petr Petřík. Policejní prezident jeho žádosti vyhověl. „Generál Petr Petřík odpracoval na policejním prezidiu více než pět náročných let. Řídit ekonomický úsek je mimořádně těžká disciplína a já si jeho práce, kterou odvedl ve prospěch nejen Policejního prezidia, ale i celé policie velmi vážím. Jsem si jist, že generál Petřík má policii stále co nabídnout a jeho zkušeností je potřeba využít. A pokud teď mohu vyhovět jeho přání, uplatnit je ve svém „domovském“ kraji, udělám to rád“, řekl policejní prezident Jan Švejdar.

Výkonem funkce náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku bude po dobu výběrového řízení pověřen plk. Michal Keřka, ředitel Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

Praha, 26. září 2019

plk. Mgr. Kateřina Rendlová

Policejní prezidium ČR

vytisknout e-mailem