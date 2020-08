Nohu z plynu

V pátek proběhne na našich silnicích dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON.

SPEED MARATHON je zaměřen na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec. Policie České republiky na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit bude provádět po celý den měření rychlosti. Nebyli to ale jen policisté, kteří vybírali místa, kde se bude provádět měření, byli jste to i Vy. Široká veřejnost, měla možnost navrhnout Policii České republiky místa, která považuje za riziková, a to prostřednictvím webového portálu. https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon.

Rychlost patří k jedné z nejčastějších příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu nehod se v prvních sedmi měsících roku 2020 podílí na 15,4 %, kdy při těchto nehodách zahynulo 103 osob.

Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

12. srpna 2020

