Den linky 158

Téměř každou druhou minutu policisté přijmou oznámení na lince 158.

Tísňová linka 158 je nepostradatelnou součástí integrovaného záchranného systému, který zahrnuje také linky 150 a 155. Linka 158 zajišťuje nepřetržitý kontakt mezi občany a Policií České republiky, a to v situacích, kdy je třeba rychlého zásahu v případě ohrožení bezpečnosti, veřejného pořádku nebo při páchání trestné činnosti. Význam této linky spočívá v její schopnosti zajistit okamžitou reakci a pomoc.

Kolegové a kolegyně, linky 158 jsou vysoce kvalifikovaní odborníci. Jejich práce vyžaduje nejen odborné znalosti a zkušenosti, ale také schopnost rychle a správně vyhodnotit situaci, zvolit adekvátní postup a koordinovat činnost ostatních složek integrovaného záchranného systému. Každý hovor na linku 158 může znamenat životně důležitou pomoc pro volajícího a vyžaduje maximální soustředění a odpovědnost.

V tento den se také zaměřujeme na osvětu a prevenci. Veřejnost je informována o správném využívání této tísňové linky, což je klíčové pro zajištění efektivního fungování celého systému. Zneužívání tísňových linek zbytečnými nebo falešnými hovory nejen narušuje práci operátorů, ale může také ohrozit skutečně potřebné zásahy. Proto je důležité, aby si občané uvědomovali význam zodpovědného přístupu k používání této služby.

Linka 158 je také neustále modernizována a zlepšována, aby byla schopna držet krok s technologickým vývojem a měnícími se potřebami společnosti. To zahrnuje integraci moderních komunikačních technologií, zlepšení lokalizačních služeb a také pokračující školení a rozvoj dovedností příslušníků policie.

Den linky 158 je tedy nejen oslavou práce a nasazení všech, kteří přispívají k bezpečnosti a ochraně obyvatel, ale také připomínkou toho, jak důležitá je vzájemná spolupráce mezi občany a bezpečnostními složkami. Je to den, kdy si připomínáme, že za každým úspěšným zásahem stojí profesionálové, kteří obětavě slouží veřejnosti a zajišťují klid a pořádek v naší zemi.

Nahlášení mimořádných událostí na národní tísňové číslo 158

Při volání na tísňovou linku se snažte zachovat klid. Pokud se Vám to nedaří, nechte se vést operátorem a odpovídejte na otázky, jak nejlépe v té chvíli dokážete. I když se vám některé otázky mohou zdát jako zbytečné, neztrácejte čas jejich ho dnocením a snažte se otázky zodpovědět co nejlépe.

Policisté na lince 158 vědí na co a jak se ptát, aby vám mohli poslat pomoc v co nejkratším čase. Policisté na tísňové lince potřebují zjistit zejména KDE se děje událost, na kterou by měli reagovat a CO se tam děje. Nemusíte se bát, že pomoc vám bude na místo vyslána až po ukončení hovoru. Už v tomto okamžiku, kdy sdělíte KDE a CO se stalo, vám policista na lince 158 posílá policejní hlídku, případně další potřebné složky integrovaného záchranného systému, ačkoliv si s vámi dále povídá a zjišťuje další informace, třeba ohledně toho, zda nadále trvá ohrožení života, zdraví, nebo majetku, zda se vy, jako volající nacházíte na místě události, jak došlo k oznamované události, informace o pohybu pachatele a podobně.

Milí rodiče,

vážíme si vaší každodenní práce, která je nejen náročná, ale i velmi důležitá. Vaše úsilí a obětavost nezůstávají bez povšimnutí ani u vašich dětí, které vám chtějí poděkovat tím nejkrásnějším způsobem – svými vlastními obrázky! Je úžasné vidět, jak vaše děti vnímají to, co děláte, a jak si vás váží. Jsou na vás hrdé a vyjadřují to kresbami, které jsou plné lásky a obdivu.

