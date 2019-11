Daňová Kobra opět zasahovala

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v týmu tzv. „Daňové Kobry“, v minulých dnech opět zasahovali na několika místech České republiky.

V rámci akcí s krycím názvem „MORCHELLA I“ a „,MORCHELLA II“ obvinili celkem 9 osob (7 fyzických a 2 právnické) pro spáchání trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ dle § 240 trestního zákoníku a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ dle § 216 téhož zákona, na úseku DPH a daně z příjmu právnických osob, se škodou přesahující 131 milionů korun. Trestní řízení probíhalo v úzké spolupráci s pracovníky Finanční správy a Finančního analytického úřadu.



Podle závěrů kriminalistů mělo k trestné činnosti docházet v letech 2013 až 2018 na základě vystavování fiktivních či účelově nadhodnocených faktur, a to zejména v oblasti reklamních a dalších služeb, přičemž k jejímu páchání měl být využit systém účelově vytvořených řetězců obchodních společností, za účasti tzv. „bílých koní“, kteří byli hlavními pachateli do statutárních orgánů zúčastněných společností dosazeni a ovládáni.



Výnosy z trestné činnosti měli obvinění legalizovat převody mezi bankovními účty, které podle našich závěrů byly následně pomocí nastrčených osob vybírány v hotovosti. Takto mělo být vybráno více než 100 milionů korun.



K samotné realizaci případů „MORCHELLA I a II“ přistoupili detektivové Daňové Kobry dne 30. října 2019. Došlo k zadržení osob a provedení domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Obviněným fyzickým osobám hrozí v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.



Jako tzv. náhradní hodnota za způsobenou škodu byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 30 milionů korun, nicméně finanční šetření dále pokračuje.



Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

20. listopadu 2019





