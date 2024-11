Alkohol, drogy a mládež 2024

Podzimní akce Alkohol, drogy a mládež 2024 (ADAM 2024) odhalila 324 podnapilých dětí a řadu dalších případů porušení zákona.

Kontrolní akce se zaměřením zejména na kontrolu dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů dětem se uskutečnila v době podzimních prázdnin od 25. 10. do 3. 11. 2024.



Problematika neoprávněného prodeje či podávání alkoholu a tabákových výrobků dětem je upravena celou řadou předpisů a spadá do dohledové působnosti mnoha subjektů. Do kontrol prováděných v rámci celé České republiky, se proto mimo policistů služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování zapojili také pracovníci České obchodní inspekce, Celní správy ČR, hygienických stanic, živnostenských úřadů a dále městských/obecních úřadů či městských/obecních policií.



Díky popisované součinnosti bylo zkontrolováno celkem 6629 osob a 1255 různých restaurací, klubů, diskoték, zábavních a dalších podniků, kde je prodáván alkohol a tabákové výrobky. Pozornosti neuniklo ani provozování herních zařízení.



V průběhu kontrol požívání alkoholu a dalších látek u osob do 18 let detekovali policisté:

324 x pozitivní dechovou zkoušku na alkohol

4 x pozitivní zkoušku na drogy

2 x držení drog



V rámci kontrol zjistili policisté také několik trestných činů a přestupků:

5 x trestný čin souvisejících s alkoholem

7 x trestný čin souvisejících s OPL

238 x přestupky související s alkoholem

21 x přestupky související s OPL

30 x přestupky související s tabákem

25 x policisté zajistili OPL (marihuana, pervitin, extáze)

28 x došlo k omezení osob na osobní svobodě

Při kontrolách bylo zjištěno celkem 538 přestupků a 13 trestných činů.



Nutno podotknout, že zmiňované součinnostní opatření je jen nadstavbou dlouhodobé kontrolní činnosti, která je dle aktuálních potřeb v regionech vykonávána průběžně v rámci celého roku.



Nezbytnou součástí akce ADAM jsou preventivní aktivity. Žákům a studentům vysvětlujeme právní rámec užívání alkoholu či návykových látek a upozorňujeme na možné dopady do běžného života. V rámci letošního opatření jsme uskutečnili celkem 285 přednášek a besed na základních a středních školách zaměřených na zvyšování právního vědomí v dané problematice. Oslovili jsme tak 9250 žáků a studentů.



Celkové výsledky opatření jsou srovnatelné s těmi z předchozího roku. Výraznější nárůst jsme zaznamenali u počtu osob do 18 let, které měly pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Těch jsme odhalili o 68 více než v loňském roce. Výsledky kontrol ukazují nutnost v podobných akcích pokračovat a zároveň prezentují efektivitu úzké spolupráce s pracovníky státní správy a samosprávy, kteří ve velkém množství případů sehrávají dlouhodobější roli při řešení problémů spojených s užíváním alkoholu, drog či tabákových výrobků u dětí. Jednoznačným závěrem tak je pokračování v podobných aktivitách nejen v rámci celorepublikových akcí, ale intenzivněji i na lokální úrovni.

kpt. Ladislav Beránek

odbor prevence Policejního prezidia ČR

22. 11. 2024

