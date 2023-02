Vznik prvosledových hlídek

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„Kdy a kde (u jakého územního odboru a konkrétního oddělení) byla poprvé zřízena prvosledová hlídka v rámci PČR?“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila, že v roce 2015 na základě aktuální bezpečností situace v České republice přijala Policie České republiky opatření za účelem snížení rizik útoků aktivního střelce na veřejné cíle, spočívající v záměru vytvoření prvosledových hlídek. Tyto prvosledové hlídky jsou zřizovány v rámci Policie České republiky tak, aby svou činnost účinně pokryly celé území všech krajských ředitelství policie.



Dále povinný subjekt žadateli uvedl, že Policie České republiky nedisponuje přesným datem vzniku prvosledových hlídek. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se nestanovuje povinnost nové informace vytvářetči vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.



Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.



Povinný subjekt je povinen informaci poskytnout, pokud jí disponuje. Tedy taková informace u povinného subjektu existuje, je dohledatelná na některém z nosičů informací, lhostejno zda v materiální/listinné či elektronické podobě. Jestliže však k odpovědi na žádost nestačí pouhé mechanické vyhledání údajů, ale je nutné s nimi provádět další zpracování nad rámec prostého vtělení do odpovědi (např. analýza, syntéza, komparace, indukce), jde o vytvoření nové informace. Na druhou stranu platí, že o vytvoření nové informace nepůjde, pokud jí sice povinný subjekt nedisponuje, ale podle právních předpisů jí disponovat musí (v takovém případě povinnému subjektu nezbývá, než informaci vytvořit a žadateli poskytnout).



Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt posoudil možnost poskytnutí informací požadovaných ve Vaší žádosti a dospěl k závěru, že nemá povinnost tyto informace podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout, jelikož povinnému subjektu není znám přesný datum vzniku prvosledových hlídek Policie České republiky. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba nahlédnout do různých dokumentů všech krajských ředitelství policie a následně tyto dokumenty vyhodnotit a analyzovat z pohledu žadatelem položené otázky. Dokumenty by musely být prohlédnuty a informace z nich by musely být dále zpracovávány, vyhodnocovány a porovnávány. Z tohoto důvodu považuje povinný subjekt požadované informace žádosti žadatele za požadavek na vytvoření nové informace.



Povinný subjekt na závěr konstatuje, že informacemi ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení, kterých se žadatel domáhá, nedisponuje a pro jejich zodpovězení by je musel nově vytvořit rozsáhlou analýzou existujících dokumentů. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 27. 2. 2023

vytisknout e-mailem