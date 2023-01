Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vždyť se zas tak moc nestalo

BŘECLAVSKO: Tvrdil muž, který zdemoloval auto.

V pondělí v noci byli policisté na Břeclavsku vyslání operačním důstojníkem na potyčku několika osob. Na místě se k hlídce se přihlásila osmatřicetiletá žena, která sdělila, že si přijela ke známému půjčit peníze, ale nějak se spolu nepohodli a došlo k větší rozepři. Žena od známého odešla a mířila k vozidlu, kde na ni čekali dva kamarádi. Muž ale vyběhl z domu, vzal si do rukou hrablo na sníh a šel jejich spor dořešit po svém. Když mladíci ve vozidle viděli sedmačtyřicetiletého muže, jak k nim běží s hrablem na sníh, dali se na útěk a dobře udělali. Muž vozidlo doslova zdemoloval, vybil zadní i boční okno, umlátil všechny kliky a poškodil karosérii. Poté do vozidla nasedl a odjel. Policisté dohledali vozidlo i muže, u kterého provedená dechová zkouška potvrdila 1.6 promile alkoholu. Muž přiznal i to, že nevlastní řidičský průkaz. Nakonec se ještě divil, proč je na místě tolik policistů, když se v podstatě skoro nic nestalo. Nyní se bude zodpovídat z neoprávněného užívání cizí věci, poškození cizí věci a z ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. Petra Hrůzová, 20.ledna 2023

