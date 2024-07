Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Vzali na sebe zbraně

PROSTĚJOV - Oba útočníci jsou podezřelí z trestného činu výtržnictví.

Před soudem zřejmě skončí dva muži ve věku 50 a 54 let, kteří se začátkem tohoto měsíce měli v úmyslu napadnout. Jejich počínání ale naštěstí zabránili policisté z prostějovského oddělení a oddělení hlídkové služby společně se strážníky městské policie, kteří situaci na místě uklidnili a zabránily tak dalšímu vyhrocení celé situace.

Starší z mužů přijel autem na náměstí E. Husserla, zastavil a zůstal v něm sedět. Měl stažené okénko, ke kterému přistoupil druhý zmíněný muž. Jejich hovor se vyhrotil a došlo ke konfliktu, který vyústil v napadení řidiče několika ranami pěstí do obličeje. Muž ve vozidle nastartoval a odjel na Hlaváčkovo náměstí, kde zaparkoval. Mezitím šel jeho protivník do zastavárny a požádal obsluhu o nějaký předmět, kterým by se mohl bránit. S mačetou v ruce zastavárnu opustil a vyšel na náměstí. Po chvíli na náměstí dorazil i napadený muž a v jedné ruce držel teleskopický obušek a v druhé katanu. Vzájemně šli, v bojovém postavení, proti sobě se zbraněmi zvednutými nad rameny a pohyby rukou naznačovali útok na protivníka. Ke vzájemnému napadení a kontaktu ale naštěstí nedošlo. Oba zareagovali na výzvy mužů zákona, aby od svého protiprávního jednání upustili. Svědky jejich agrese bylo nejméně osm osob. Starší z podezřelých se dopustil takového jednání opakovaně, protože v letošním roce byl již za trestný čin výtržnictví odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Dle trestního zákoníku oběma mužům, kterým bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z uvedeného trestného činu, hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

16. července 2024

