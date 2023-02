Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vzal nářadí

Písek – Dílnu v přízemí domu vykradl zloděj.

Písečtí policisté řeší od nedělního odpoledne případ vloupání do dílny v panelovém domě na třídě Přátelství. Během dne se zatím nezjištěný pachatel dostal do společných prostor panelového domu a vypáčil dveře do dílny v přízemí. Odcizil zde různé nářadí, sadu dlát a elektrické brusky. Nechal za sebou škodu předběžně vyčíslenou na 17 500 korun.

Na místo činu vyjížděli policisté píseckého obvodního oddělení i kriminalistický technik, který zajistil stopy.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

