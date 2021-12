Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzvu k zastavení nerespektovala

J.Hradec – Způsobila nehodu, test DrugWipe 5SP byl pozitivní.

Dne 8. prosince kolem 23:40 hodin podezřelá řidička v J.Hradci u kruhového objezdu nereagovala na výzvu k zastavení světelným a zvukovým výstražným znamením s nápisem "STOP POLICIE", s vozidlem Saab začala hlídce jindřichohradeckých policistů ujíždět směrem na obce Lásenice, Vydří, Polště, Stajka, Roseč. Svou jízdu zakončila v obci Ratiboř, kde nepřizpůsobila rychlost jízdy, přičemž způsobila dopravní nehodu. Narazila do zaparkovaného nákladního automobilu Mercedes-Benz Sprinter a následně do oplocení domu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění podezřelé řidičky, se kterým byla vozidlem ZZS převezena do nemocnice v J. Hradci. Alkohol byl dechovou zkouškou u řidičky vyloučen. Na výzvu policistů se podezřelá žena podrobila testu na návykové látky pomocí testu DrugWipe 5SP, který byl pozitivní na látky amfetamin a metamfetamin. Na vozidle Saab vznikla škoda nejméně 30 000 korun. Šetření dopravní nehody převzali jindřichohradečtí dopravní policisté, kteří se budou příčinami a okolnostmi této nehody i nadále intenzivně zabývat.

10. prosince 2021

