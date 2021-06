Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům zranění dívky

České Budějovice - Viděli jste cyklistu v ulici B. Smetany, který mohl srazit nezletilou dívku? Ozvěte se nám.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody v centru krajského města, aby nás v co nejkratší možné době kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588, případně na lince tísňového volání 158.

Ve středu dne 16. června 2021 v době od 11:55 hod. do 12:30 hod., v ulici Bedřicha Smetany v parku u domu č. 55, jel dosud neznámý cyklista, který měl na chodníku u panelového domu ohrozit nezletilou dívku. Ta, aby zabránila střetu, uskočila a přitom spadla na zem, kde utrpěla zranění. Cyklista měl jet po chodníku mezi domy od Lipenské ulici k ulici Otakarova. Aniž by se přesvědčil, co se dívce stalo, pokračoval v jízdě.

Zároveň žádáme muže, který dívce pomohl, aby se nám také ozval. Případ vyšetřuje prap. Pavel Pečenka.

Děkujeme za pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

18. června 2021

