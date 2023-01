Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům střetu v centru města

České Budějovice - Neznámý muž na elektro koloběžce srazil starší ženu, pak z místa nehody ujel.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené dopravní nehody mezi neznámým cyklistou – jedoucím na elektro koloběžce a chodkyní, aby nás kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, prap. Petr Jana, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.

Dne 4. ledna 2023 v době od 07:30 hod. do 07:45 hod., v Českých Budějovicích, na chodníku v ulici Jeremiášova, ve směru jízdy od ulice Nová k ulici Riegrova, jel na zatím neznámý muž na elektrické koloběžce, kdy narazil do chodkyně, která po střetu upadla na chodník. Cyklista však nezastavil a pokračoval směrem k Nádražní ulici. Žena utrpěla zranění, které si vyžádalo příjezd vozidla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a převoz do nemocnice.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

9. ledna 2023

