Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům napadení

České Budějovice - Viděli jste napadení na Senovážném náměstí z prosince loňského roku? Ozvěte se nám.

Českobudějovičtí policisté z městského oddělení v ulici 28. října 1 vyšetřují případ z počátku prosince 2018 na Senovážném náměstí. Dne 2. prosince 2018 v 19:20, v Českých Budějovicích, na Senovážném náměstí, zastávce městské hromadné dopravy měl senior vyššího věku udeřit pěstí do dveří autobusu linky č. 10. Když se dostal dovnitř, tak verbálně napadl řidiče, který jej následně vykázal z autobusu. Senior na to nereagoval, proto ho řidiče vyvedl z dopravního prostředku. Na ulici se starší muž pravděpodobně proti postupu řidiče ohrazoval a několika údery pěstí do horní čísti těla napadl druhého muže. Případ je vyšetřován pro podezřelí ze spáchání přečinu Výtržnictví.

Policisté žádají případné svědky tohoto incidentu, kteří viděli celý průběh, aby nás kontaktovali na uvedeném útvaru, telefon 974 226 700, nstržm. Bc. Jitka Kindlmanová, případně na linku tísňového volání 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

12. dubna 2019

vytisknout e-mailem