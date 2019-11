Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům dopravních nehod

Jihočeský kraj - V trolejbusu se zranil cestující.

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají svědky, kteří se dne 5. listopadu v době okolo 10:16 hodiny pohybovali v blízkosti křižovatky ulic Pekárenská a Pražská. Nezjištěný řidič s neznámým vozidlem zde náhle zastavil před trolejbusem městské hromadmé dopravy. Řidič trolejbusu musel prudce brzdit. Vlivem toho spadl v trolejbusu jeden z cestujících a přitom se zranil. Pokud jste nehodu viděli a mohli byste svou výpovědí pomoci policistům objasnit příčinu a vznik této události, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo na lince 158.

Druhá nehoda se stala v Písku. Dne 1. listopadu ve 12:30 hodin jel na silnici č. I/20 dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem po ulici Burketova. Vjel na silnici č. I/20 ve směru na Prahu, přitom nerespektoval přenosné dopravní značení a přejel do levého jízdního pruhu ve stejném směru jízdy. Zde bočně narazil do pravé přední části vozidla značky Citroen Berlingo s přívěsným vozíkem Agados, které jelo od Českých Budějovic. V důsledku nárazu bylo vozidlo značky Citroen odraženo do protisměrného jízdního pruhu. Pravděpodobný viník nehody nezastavil a odjel směrem na Prahu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Policisté z píseckého dopravního inspektorátu žádají případné svědky, kteří k místu dopravní nehody přijížděli a měli například ve vozidle umístěnou kameru, aby se policistům ozvali na telefonní číslo 974 235 254 nebo přímo na linku 158.

7. listopadu 2019

