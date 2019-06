Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody v Rychnově

JABLONECKO - Policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala minulý týden ve čtvrtek na náměstí v Rychnově u Jablonce nad Nisou.



Minulý týden ve čtvrtek 30. května odpoledne v půl třetí se stala dopravní nehoda v Rychnově u Jablonce nad Nisou na přechodu pro chodce na Náměstí Míru. Dosud nezletilý chlapec v té době přecházel vozovku po přechodu pro chodce ve směru z Náměstí Míru do ulice Husova. Údajně řidič přijíždějící z jeho pravé strany s nákladním vozidlem mu dal na přechodu přednost a zastavil před tímto přechodem. Ovšem z jeho levé strany ve směru od Pulečného jel dosud neznámý řidič s nezjištěným osobním vozidlem, před přechodem pro chodce nezastavil a do přecházejícího chlapce narazil. Následně z místa nehody ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Chlapec z místa události ještě došel domů, avšak následně musel vyhledat lékařské ošetření. Charakter a doba léčení chlapcova zranění jsou v současné době předmětem probíhajícího šetření.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou policisty kontaktovat také písemně prostřednictvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přijmou především veškeré informace vedoucí ke zjištění totožnosti řidiče nezjištěného vozidla, který z místa dopravní nehody ujel.





3. 6. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

