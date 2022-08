Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

JABLONEC NAD NISOU – Hledáme svědky dopravní nehody, při které došlo ke střetu vozidla s cyklistou.

Včera ve 12.20 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Riegrova, Nemocniční a Rýnovická. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel z vedlejší ulice Nemocniční do ulice Riegrova, přičemž nedal přednost třicetiletému cyklistovi jedoucímu na jízdním horském elektrokole. Po následném střetu dostal cyklista smyk, vyjel vpravo a ramenem narazil do dopravní značky umístěné na chodníku. Řidič s vozidlem po této události z místa nehody odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Cyklista utrpěl zranění, se kterým byl následně ošetřen v jablonecké nemocnici. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u cyklisty policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Samozřejmě nejvíce přivítají informace vedoucí ke zjištění totožnosti řidiče, který z nezjištěným vozidlem z místa nehody odjel.





31. 8. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

