Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

LIBERECKO - Dopravní policisté žádají o pomoc při objasnění dopravní nehody.

V neděli 17. listopadu 2024 v době kolem půl 6 odpoledne došlo k dopravní nehodě v Liberci v prostoru chodníku ulice Dr. Milady Horákové. Dosud neznámý řidič nezjištěné elektrokoloběžky na chodníku ve směru jízdy od ulice Na Perštýně směrem na Rochlice, za kruhovým objezdem v blízkosti přechodu pro chodce z blíže nezjištěných příčin narazil do chodkyně, která šla při levém okraji chodníku směrem ke kruhovému objezdu. Vlivem uvedeného střetu utrpěla mladá žena zranění, se kterým byla převezena do liberecké nemocnice. Řidič elektrokoloběžky z místa odjel, aniž by učinil patřičná opatření, která mu ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří dopravní nehodu nadále šetří, žádají případné svědky celé události a samotného dosud neznámého řidiče elektrokoloběžky, aby se ozvali prostřednictvím bezplatné linky 158, na tel. číslo 974 466 255 nebo se dostavili na služebnu Dopravního inspektorátu v Liberci.

Děkujeme za spolupráci.

3. prosince 2024

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

