Výzva svědkům dopravní nehody

V pondělí 24. června 2019 okolo 08:35 hodin, na silnici III/05716, ve směru jízdy od Hodslavic na centrum obce Hostašovice, došlo k dopravní nehodě.



Dosud neustanovený řidič nezjištěného osobního vozidla stříbrné barvy, při předjíždění osobního vozidla a bagru, se pravděpodobně dostatečně nepřesvědčil o provozu za sebou, započal předjížděcí manévr a vjetím do jízdní dráhy ohrozil řidiče motocyklu (skútru) značky Peugeot, který při následném vyhýbacím manévru havaroval do silničního příkopu na levé straně komunikace, následkem čeho utrpěl zranění. Řidič dosud nezjištěného stříbrného vozidla z místa dopravní nehody ujel. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření.



Policistům se již podařilo zjistit, že v případě nezjištěného osobní vozidla, které z místa dopravní nehody ujelo, by se mohlo jednat o vozidlo typu MPV popřípadě typu Citroen Picasso.



V této souvislosti policisté žádají občany, kteří by mohli k této události podat jakékoliv informace, které mají spojitost s touto dopravní nehodou, aby tyto informace sdělili osobně na kterékoliv oddělení Policie ČR, či na telefonní číslo 974 735 251 popřípadě na linku 158.

Hledáme případné svědky samotné dopravní nehody a řidiče, kteří mají v autě záznamové zařízení a jeli okolo v době, kdy se nehoda stala.





Nový Jičín 18. července 2019



por. Mgr. Petr Směták'

komisař oddělení tisku a prevence

