Výzva svědkům dopravní nehody

JJABLONEC NAD NISOU - Policisté hledají řidiče, který ujel z místa dopravní nehody na parkovišti u Kauflandu v Jateční ulici.

Minulý měsíc 20. března v 8.07 hodin se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Jateční v prostoru parkoviště u prodejny Kaufland. Dosud nezjištěný řidič s přesně neustanoveným vozidlem SUV pravděpodobně značky Hyundai nebo Ford, vínové nebo tmavě červené barvy (viz. přiložené fotografie) při couvání poškodil zaparkované vozidlo Ford Mondeo a z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Svým jednáním na uvedeném vozidle Ford Mondeo způsobil škodu v předběžné výši 5.000,- Kč.



Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou policisty kontaktovat také písemně prostřednictvím e-mailu jn.di.podatelna@pcr.cz . Policisté přijmou především veškeré informace vedoucí ke zjištění totožnosti neznámého řidiče s dosud přesně neustanoveným vozidlem, který z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil zákonné povinnosti.



9. 4. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

