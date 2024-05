Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

JABLONECKO – Hledáme svědky dopravní nehody, která se stala na kruhovém objezdu v Tanvaldu.



V sobotu 11. května odpoledne ve 13.17 hodin se stala dopravní nehoda v Tanvaldu v prostoru kruhové křižovatky silnic číslo 10 a 14. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem najel do křižovatky z ulice Krkonošská souběžně s cyklistkou jedoucí na jízdním elektrokole, do které následně narazil. Při pádu na vozovku cyklistka utrpěla zranění, se kterým byla převezena na vyšetření do jablonecké nemocnice. Charakter a doba léčení jejího zranění jsou předmětem probíhajícího šetření. Řidič ovšem z místa dopravní odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, žádají případné svědky celé události a aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají jakékoliv informace směřující ke zjištění totožnosti řidiče, který z místa nehody odjel. Policisty také zajímá vozidlo, které v té době řídil i průběh dopravní nehody a samozřejmě budou rádi za poskytnutí případných záznamů z kamer projíždějících nebo zaparkovaných vozidel.





13. 5. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

