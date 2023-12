Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

JABLONEC NAD NISOU – Hledáme svědky dopravní nehody, která se stala na parkovišti u prodejny LIDL.

Minulý týden ve středu 13. prosince se v 16.30 hodin údajně stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Riegrova na parkovišti u prodejny LIDL. Dosud neznámý svědek v té době sdělil řidiči zaparkovaného vozidla VW Touran, poté co vyšel z obchodu, že viděl, jak do jeho vozu při vycouvávání z parkovacího místa narazil řidič s vozidlem Suzuki Ignis, přičemž uvedl i registrační značku vozu. Policistům se podařilo uvedené vozidlo Suzuki Ignis i jeho řidiče vypátrat. Provedeným šetřením ovšem na tomto voze nezjistili žádné poškození, které by odpovídalo uvedené dopravní nehodě. Řidič vozu Suzuki Ignis sice uvedl, že se v dané době na parkovišti u Lidlu pohyboval, ovšem popřel, že by no čehokoliv narazil.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, žádají případné svědky celé události a aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají i to, že se jim stejným způsobem přihlásí dosud neznámý svědek, který o údajném střetu obou vozidel informoval majitele vozu VW Touran přímo na místě. Dopravní policisté budou samozřejmě rádi i za jakékoliv informace směřující ke zjištění průběhu celé události.





18. 12. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

