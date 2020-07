Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

LIBERECKO - Policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala v sobotu u Hodkovic nad Mohelkou.

V sobotu 4. července se stala dopravní nehoda v katastru Hodkovic nad Mohelkou na silnici pro motorová vozidla č. 35 ve směru od Hodkovic nad Mohelkou do Liberce. Dosud nezjištěný řidič s přesně neustanoveným vozidlem bílé barvy značky VW Transporter T5 ohrozil řidiče s motocyklem Yamaha XT660X jedoucího ve stejném směru jízdy. Motocyklista chtěl střetu s uvedeným vozem zabránit a strhl řízení motocyklu vlevo. Při tomto manévru řidič i s motocyklem upadl na vozovku. Ke střetu s dodávkou zřejmě nedošlo. Motocyklista při pádu utrpěl zranění, se kterým byl následně převezen posádkou vozidla Zdravotnické záchranné služby do liberecké nemocnice. Neznámý řidič dodávky z místa nehody odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají veřejnost, pokud má někdo jakékoliv informace směřující k ustanovení uvedeného vozidla VW Transporter T5 bílé barvy a ke zjištění totožnosti jeho řidiče, který s místa dopravní nehody odjel, aby je sdělili policistům na bezplatné telefonní lince 158.





7. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

