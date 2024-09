Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Výzva svědkům dopravní nehody

ČESKOLIPSKO – Hledáme svědky dopravní nehody, která se stala v České Lípě ulici Borská.

Minulý týden v pondělí 9. září ráno v 7.15 hodin se stala dopravní nehoda v České Lípě v ulici Borská na silnici číslo I/9. Řidič s vozidlem Ford Tranzit jel ve směru od Nového Boru do centra města, kde před semaforem poblíž prodejny LIDL zezadu narazil do vozidla VW Transporter, který vlivem tohoto nárazu ještě narazil do před ním jedoucího vozu Škoda Octavia. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Ovšem v místě dopravní nehody v té době byla na vozovce v celé šíři pravého jízdního pruhu a přilehlé autobusové zastávky ve směru do centra města olejová skvrna.

Policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, žádají veřejnost o spolupráci. Pokud má někdo jakékoliv informace k dosud nezjištěnému vozidlu, ze kterého olej v místě události unikl na vozovku, aby je sdělil policistům na bezplatné lince 158 nebo přímo policistům na Dopravní inspektorát v České Lípě tel. 974 471 815.



16. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

